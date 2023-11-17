9 أسهم بالبورصة تصعد بأكثر من 20% فى أسبوع على رأسها "القاهرة للدواجن"

كتب هانى الحوتى

ارتفعت 9 أسهم بالبورصة المصرية، بنسبة تتجاوز 20% خلال الأسبوع المنتهي، على رأسها شركة القاهرة للدواجن، والتي حققت صافي الربح بلغ 1.13 مليار جنيه لأول مرة في تاريخها ما يعادل أكثر من 5 أضعاف، وضمت قائمة الأسهم الرابحة

1- شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب) بنسبة 20.04% ليغلق عند مستوى 2.037 جنيه.

2- التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس بنسبة 21.59% ليغلق عند مستوى 4.900 جنيه.

3- أجواء للصناعات الغذائية-مصر بنسبة 22.27% ليغلق عند مستوى 29.590 جنيه.

4- القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 24.92% ليغلق عند مستوى 55.740 جنيه.

5- أوراسكوم للاستثمار القابضة بنسبة 25.94% ليغلق عند مستوى 0.369 جنيه.

6- مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) بنسبة 29.31% ليغلق عند مستوى 0.525 جنيه.

7- مصر للفنادق بنسبة 31.53% ليغلق عند مستوى 192.040 جنيه.

8- جولدن تكس للأصواف بنسبة 32.65% ليغلق عند مستوى 27.710 جنيه.

9 - القاهرة للدواجن بنسبة 36.66% ليغلق عند مستوى 9.320 جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 24383.27 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 4.44% ليغلق عند مستوى 4865.72 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 3.63% ليغلق عند مستوى 7159.64 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 29506.50 نقطة، وصعد مؤشر تميز بنسبة 10.14% ليغلق عند مستوى 5871.14 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 16 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.648 تريليون جنيه، بنسبة نمو 1%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.123 تريليون جنيه إلى 1.127 تريليون جنيه، بنسبة نمو 0.3%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 324.2 مليار جنيه إلى 331.8 مليار جنيه بنسبة نمو 2.3%.