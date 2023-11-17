اليوم السابع
Ads
الجمعة، 17 نوفمبر 2023 10:57 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

9 أسهم بالبورصة تصعد بأكثر من 20% فى أسبوع على رأسها "القاهرة للدواجن"

الجمعة، 17 نوفمبر 2023 10:00 م
9 أسهم بالبورصة تصعد بأكثر من 20% فى أسبوع على رأسها "القاهرة للدواجن" البورصة
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ارتفعت 9 أسهم بالبورصة المصرية، بنسبة تتجاوز 20% خلال الأسبوع المنتهي، على رأسها شركة القاهرة للدواجن، والتي حققت صافي الربح بلغ 1.13 مليار جنيه لأول مرة في تاريخها ما يعادل أكثر من 5 أضعاف، وضمت قائمة الأسهم الرابحة:
 
1- شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب) بنسبة 20.04% ليغلق عند مستوى 2.037 جنيه.
 
2- التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس بنسبة 21.59% ليغلق عند مستوى 4.900 جنيه.
 
3- أجواء للصناعات الغذائية-مصر بنسبة 22.27% ليغلق عند مستوى 29.590 جنيه.
 
4- القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 24.92% ليغلق عند مستوى 55.740 جنيه.
 
5- أوراسكوم للاستثمار القابضة بنسبة 25.94% ليغلق عند مستوى 0.369 جنيه.
 
6- مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) بنسبة 29.31% ليغلق عند مستوى 0.525 جنيه.
 
7- مصر للفنادق بنسبة 31.53% ليغلق عند مستوى 192.040 جنيه.
 
8- جولدن تكس للأصواف بنسبة 32.65% ليغلق عند مستوى 27.710 جنيه.
 
9 - القاهرة للدواجن بنسبة 36.66% ليغلق عند مستوى 9.320 جنيه.
 
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 24383.27 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 4.44% ليغلق عند مستوى 4865.72 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 3.63% ليغلق عند مستوى 7159.64 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 29506.50 نقطة، وصعد مؤشر تميز بنسبة 10.14% ليغلق عند مستوى 5871.14 نقطة.
 
وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 16 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.648 تريليون جنيه، بنسبة نمو 1%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.123 تريليون جنيه إلى 1.127 تريليون جنيه، بنسبة نمو 0.3%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 324.2 مليار جنيه إلى 331.8 مليار جنيه بنسبة نمو 2.3%.






البورصة

اخبار البورصة

شركات البورصة

البورصة المصرية

القاهرة للدواجن




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة