وصول المرشح الرئاسى فريد زهران إلى مقر المؤتمر الجماهيرى بالبدرشين

كتب محمود العمري - تصوير خالد كامل

وصل المرشح الرئاسي فريد زهران ، الي مقر المؤتمر الجماهيري بمركز البدرشين قرية أبو رجوان القبلي، وسط توافد من أعضاء وقيادات حملته الانتخابية والحزب المصري الديمقراطي، وسيتم عرض البرنامج الانتخابي خلال المؤتمر، والتي تنطلق فلسفة السياسة الاجتماعية للبرنامج، من قاعدة التمكين الاجتماعي للفئات الأكثر فقرًا واحتياجًا بمجتمعنا، التي عَرَّضَتها الأزمةُ الاقتصادية الأخيرة - بموجاتها المتعاقبة - إلى مزيدٍ من التَّضرُّر الشامل لمناحي الحياة كافة.

وأكدت الحملة إلى أنه سوف يتم عرض المحور الاقتصادي الذي يرتكز على (نمو استثمارات - ونمو الوظائف - ومكافحة التضخم - وتقليص الديون)، بالإضافة إلى عرض رؤية المرشح الرئاسي فريد زهران في الملف الاقتصادي التي تقوم على عدة محاور أساسية، يندرج تحتها السياسات والبرامج التفصيلية.