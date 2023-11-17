هل تشعر بالجوع ليلا؟ وجبات صحية تشعرك بالشبع وتزيد رغبتك في النوم

كتبت فاطمة ياسر

نشر التقرير المنشور عبر موقع " nypost"، أبرز وأهم الأطعمة الصحية التي يمكنك تناولها في الليل عند الشعور بالجوع والرغبة في تناول الطعام، وهى خيارات صحية لوجبات خفيفة خالية من السكريات والكافيين ولا تتسبب في تعرضك لزيادة الوزن، وغنية بالبروتين وتساعد على النوم، ومنها:

-الأجبان والحبوب الكاملة:



هذه الوجبة غنية بالكالسيوم والمغنيسيوم والبروتين، وتناولها في الليل يساعدك في النوم، ولذا يمكنك تناول الخبز أو البسكوت الغني بالحبوب الكاملة، وقطعة صغيرة من الجبن، فهذه الوجبة تشعرك بالرضا والتخلص من الرغبة في تناول الحلويات في غضون دقائق.

-زبادي مع الفواكه:



على الرغم من أن الفاكهة غنية بالسكريات الطبيعية، إلا أنها يمكن أن تكون مصدرًا للكربوهيدرات، ولذا يمكنك تناول التوت مع علبة من الزبادي بدون إضافة سكر أو عسل، فهي وجبة خفيفة وقليلة الدهون وبالتالي تساعد في النوم لساعات طويلة.

-حفنة من المكسرات:



تعتبر المكسرات وجبة خفيفة ويمكنك تناولها في الليل فهي توفر الدهون الجيدة والبروتين بالإضافة إلى مجموعة من المغذيات المهمة كالزنك، ولذا إذا شعرك بالجوع ليلا تناول حفنة صغيرة منه.

-الفشار:



يعتبر من الأغذية الغنية بالكربوهيدرات الكاملة التي تحتوي على أقل من 100 سعرة حرارية لكل كوبين إلى جانب البروتين والألياف الغذائية، وهو خيار مثالي للوجبات الخفيفة عندما تريد تناول طعام في الليل.