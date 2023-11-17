اليوم السابع
Ads
الجمعة، 17 نوفمبر 2023 06:05 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

مقتل وإصابة 3 من قوات الأمن فى انفجار عبوة ناسفة شرقى الهند

الجمعة، 17 نوفمبر 2023 05:48 م
مقتل وإصابة 3 من قوات الأمن فى انفجار عبوة ناسفة شرقى الهند الشرطة الهندية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الشرطة الهندية، مقتل أحد أفراد قوة الشرطة الاحتياطية المركزية وإصابة اثنين آخرين فى انفجار عبوة ناسفة بغابة فى منطقة ويست سينجبوم بولاية جارخاند شرقى الهند.

وأوضحت الشرطة - حسبما ذكرت قناة (إن دى تى في) الهندية - أن الحادث وقع بينما كان فريق من أفراد الأمن ينفذون عملية بحث وتمشيط فى منطقة الغابات بالولاية.


وترجح السلطات أن المتمردين الماويين قاموا بزرع العبوة الناسفة لاستهداف القوات الحكومية.


يذكر أن الحكومة الهندية، تصنف المتمردين الماويين الذين يحاربونها منذ قرابة 4 عقود كأكبر تهديد أمنى داخلي، وينتشر المتمردون فى 20 ولاية من بين ولايات البلاد الـ28 ويقدر عدد مقاتليهم بالآلاف ويزعمون استلهام أفكارهم من الزعيم الصينى ماو تسى تونج.







الشرطة الهندية

الهند

عبوة ناسفة

انفجار



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة