مقتل وإصابة 3 من قوات الأمن فى انفجار عبوة ناسفة شرقى الهند

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أعلنت الشرطة الهندية، مقتل أحد أفراد قوة الشرطة الاحتياطية المركزية وإصابة اثنين آخرين فى انفجار عبوة ناسفة بغابة فى منطقة ويست سينجبوم بولاية جارخاند شرقى الهند.

وأوضحت الشرطة - حسبما ذكرت قناة (إن دى تى في) الهندية - أن الحادث وقع بينما كان فريق من أفراد الأمن ينفذون عملية بحث وتمشيط فى منطقة الغابات بالولاية.



وترجح السلطات أن المتمردين الماويين قاموا بزرع العبوة الناسفة لاستهداف القوات الحكومية.



يذكر أن الحكومة الهندية، تصنف المتمردين الماويين الذين يحاربونها منذ قرابة 4 عقود كأكبر تهديد أمنى داخلي، وينتشر المتمردون فى 20 ولاية من بين ولايات البلاد الـ28 ويقدر عدد مقاتليهم بالآلاف ويزعمون استلهام أفكارهم من الزعيم الصينى ماو تسى تونج.