مشكلات صحية يسببها الإفراط فى المكملات الغذائية

كتبت إيناس البنا

المكملات الغذائية أمر هام لصحتنا لأنها تعمل على دعم أجهزة نظام الجسم، ويمكن أن يسبب نقص الفيتامينات التعرض لبعض الأعراض مثل التعب وتغيرات في الجلد والشعر والشعور بالتعب والإرهاق، وتعتمد الأعراض المحددة على الفيتامينات التي تكون بمستويات منخفضة، حيث يلعب كل منها دورًا مختلفًا لصحة الجسم.

وفقا لموقعي "OnlyMyHealth" و"verywellhealth"، يساعد اتباع نظام غذائى متوازن غنى بكافة العناصر الغذائية من ضمنها الأطعمة الغنية بالبروتين والدهون الصحية والألياف وفيتامين A وK وB12 وC والمعادن مثل الحديد والمغنيسيوم ـ على الحفاظ على صحة الجسم ولياقته، ولكن عندما لا يحصل جسمك على ما يكفى منها من الأطعمة يمكن الحصول عليها ويأتي دور المكملات الغذائية.

ما هي المكملات الغذائية؟

المكملات الغذائية هي أنواع من الأدوية التي تعمل على إمداد الجسم بما ينقصه من عناصر ومعادن عندما لا تعمل الأطعمة على تزويد الجسم بما يحتاجه، وتأتى غالبًا في أشكال متنوعة، بما في ذلك الأقراص والكبسولات والعلكة والمساحيق بالإضافة إلى المشروبات وألواح الطاقة.

ولكن على الرغم من أهميتها فإن الإفراط في تناولها قد يكون له آثار جانبية خطيرة على الصحة ما لم يصف الطبيب المعالج الجرعات اللازمة.

الجرعات العالية من المكملات الغذائية غالبًا ما تعرض الشخص لآثار جانبية، مثلا الكثير من فيتامين أ يمكن أن يسبب الصداع وتلف الكبد، ويقلل من قوة العظام، ويسبب تشوهات خلقية، والحديد الزائد يسبب الغثيان والقيء وقد يؤدي إلى تلف الكبد والأعضاء الأخرى.

تشمل المكملات الغذائية الشائعة ما يلي:

فيتامين د:

يلعب هذا الفيتامين الأساسي دورًا رئيسيًا في الحفاظ على صحة العظام، فهو يساعد جسمك على امتصاص الكالسيوم، وهو أحد اللبنات الأساسية لعظام قوية.

فيتامين ج:

فيتامين ج مفيد لمناعتك وبشرتك، عندما يتعلق الأمر بمكملات فيتامين سي، فإن الكمية اليومية الموصى بها من فيتامين سي للبالغين تبلغ حوالي 75-90 ملليجرام للنساء والرجال.

فيتامين ب12:

فيتامين ب12 مهم لصحة الأعصاب والعديد من وظائف الجسم الأخرى، يمكن أن تؤدي المستويات المنخفضة إلى مشاكل عصبية، نظرًا لأن فيتامين ب 12 يوجد غالبًا في المنتجات الحيوانية، فقد يكون النباتيون معرضين لخطر نقص فيتامين ب 12 وقد يحتاجون إلى مكملات غذائية، يبلغ المدخول اليومي الموصى به من فيتامين ب 12 حوالي 2.4 ميكروجرام للبالغين.

الحديد:

الحديد هو معدن يحتاجه جسمك لصنع الهيموجلوبين، وهو البروتين الموجود في خلايا الدم الحمراء الذي يحمل الأكسجين من الرئتين إلى جميع أجزاء الجسم، يوصى باستخدام مكملات الحديد لأولئك الذين يعانون من نقصه، بما في ذلك النساء الحوامل والأطفال.

الكالسيوم:

يساعد الكالسيوم في الحفاظ على صحة العظام والأسنان. بالنسبة لأولئك الذين يتناولون مكملات الكالسيوم، فإن المدخول اليومي الموصى به للبالغين يبلغ حوالي 1000-1200 ملليجرام، اعتمادًا على العمر والجنس.

أحماض أوميجا 3 الدهنية:



من المعروف أن أحماض أوميجا 3 الدهنية تعزز صحة الدماغ والقلب، ويعتبر كبار السن والأشخاص المعرضون لخطر الإصابة بأمراض خطيرة مثل أمراض القلب هم في أمس الحاجة إلى هذه المغذيات.