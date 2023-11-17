مرشحو الرئاسة يواصلون الدعاية الانتخابية لليوم التاسع على التوالى

كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

يواصل اليوم الجمعة المرشحون للانتخابات الرئاسية المصرية 2024 وحملاتهم الانتخابية لليوم التاسع على التوالى، ممارسة الدعاية الانتخابية بكافة أشكالها، لاستعراض البرامج الانتخابية للمرشحين، والتى انطلقت يوم 9 نوفمبر عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين وتستمر حتى يوم 29 نوفمبر للمصريين فى الخارج ويوم 8 ديسمبر لمن هم فى الداخل.

وتمثل الدعاية الانتخابية كافة الأنشطة التى يتخذها المرشح أو حملته الانتخابية من تعليق اللافتات والمصلقات وعقد الندوات والمؤتمرات والظهور الإعلامى فى وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية وعلى مواقع التواصل الاجتماعى، وغيرها من الأنشطة التى تستهدف إقناع الناخب بالبرنامج الانتخابى الخاص بالمرشح.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي عددا من الضوابط والمحظورات فى الدعاية الانتخابية فحددت الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية 20 مليون جنيه فى الجولة الأولى و5 ملايين فى الإعادة، وسمحت للمرشحين بفتح حسابات بنكية فى بنك مصر أو الأهلى لمراقبة مصروفات الدعاية، وسمحت أيضا بتلقى تبرعات من الأشخاص الطبيعية المصرية فقط بحد أقصى 2% من قيمة العشرين مليون جنيه المخصصة للإنفاق.

وحظرت الهيئة الوطنية للانتخابات استعمال الشعارات الدينية فى الدعاية أو استخدام دور العبادة والجامعات والمبانى الحكومية والمواصلات العامة فى الدعاية، وكذا حظر كل ما يمس الوحدة الوطنية وسلامة المجتمع.

وشجعت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى المصريين فى فيديوهات على المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، والنزول أثناء الاقتراع والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التى تجري فى الخارج أيام 1 و2 و3 ديسمبر وفى الداخل أيام 10 و11 و12 ديسمبر.

وأعلنت الهيئة القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 ورموزهم الانتخابية. وتضمنت القائمة النهائية للمرشحين كلا من: عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، محمد فريد سعد زهران وشهرته فريد زهران رمز الشمس، عبد السند حسن محمد يمامة وشهرته عبد السند يمامة رمز "النخلة"، وحازم محمد سليمان محمد عمر وشهرته حازم عمر رمز "السلم".

وأكدت الهيئة أن يكون آخر موعد لتنازل المرشح عن ترشحه الأربعاء 15 نوفمبر 2023، وبعدها تنشر التنازلات بالجريدة الرسمية خلال يومين من تاريخ التنازل.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت قد أعلنت الجدول الزمني بإجراءات ومواعيد الانتخابات الرئاسية، والذي تضمن فتح باب الترشح يوم 5 أكتوبر ولمدة عشرة أيام انتهت في 14 أكتوبر، على أن تجري عملية الاقتراع للمصريين في الخارج أيام 1 و2 و3 ديسمبر بالداخل أيام 10 و11 و12 ديسمبر.