مؤتمر المرشح الرئاسى حازم عمر يستعرض أهداف برنامجه الانتخابى

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استعرض مؤتمر حملة المهندس حازم عمر ، المرشح لخوض سباق الانتخابات الرئاسية 2024، أهداف برنامجه الانتخابي مع انطلاق المؤتمر.

وقال النائب محمد صلاح أبو هميلة أمين عام الحزب والمنسق العام الحملة، إن الحزب يفخر بما حققه خلال الفترة الماضية، مشيرا إلي أن قيادات الحزب متواجدة بالشوارع من أجل دعم المرشح الرئاسى حازم عمر.

ويعد هذا هو المؤتمر الانتخابي الأول للمرشح الرئاسي حازم عمر ويناقش أبرز المشاكل التي تواجه المواطنين في محافظات قطاع شرق الدلتا، وأيضًا طرح ومناقشة الحلول التى يقدمها البرنامج الانتخابي للمرشح لتلك المشكلات.

وانطلق المؤتمر بحضور قيادات ونواب حزب الشعب الجمهوري، وبعض الرموز الوطنية والقيادات الشعبية بمحافظات قطاع شرق، وذلك بقاعة الأزهر المؤتمرات.

وحيي الحضور النائب حازم عمر عقب دخوله القاعة بالتصفيق الحار .