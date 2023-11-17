ضبط 5 قضايا مخدرات فى حملات أمنية بأسوان ودمياط

كتب ــ محمود عبد الراضي

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان - دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن ضبط عدد (5) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7,300 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 4 كيلو جرامات – كمية من مخدرى "الهيروين، الشابو") بحوزة 5 متهمين.

ونجحت الجهود في ضبط عدد (2) قضية "اتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 64,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 45 كيلو جراما – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 5 كيلو جرامات – كمية من مخدر الهيروين - بندقية آلية وعدد من الطلقات) بحوزة متهمّين "لهما معلومات جنائية".