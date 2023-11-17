اليوم السابع
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ضبط 5 قضايا مخدرات فى حملات أمنية بأسوان ودمياط

الجمعة، 17 نوفمبر 2023 02:13 م
ضبط 5 قضايا مخدرات فى حملات أمنية بأسوان ودمياط حملات أمنية-أرشيفية
كتب ــ محمود عبد الراضي

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شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان - دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن ضبط عدد (5) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7,300 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 4 كيلو جرامات – كمية من مخدرى "الهيروين، الشابو") بحوزة 5 متهمين. 
 
ونجحت الجهود في ضبط عدد (2) قضية "اتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 64,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 45 كيلو جراما – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 5 كيلو جرامات – كمية من مخدر الهيروين - بندقية آلية وعدد من الطلقات) بحوزة متهمّين "لهما معلومات جنائية".
 
 






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