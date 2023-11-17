شروط الالتحاق بالكلية الإكليريكية فى الكنيسة.. تعرف عليها

كتب: محمد الأحمدى

داخل أسوار الكاتدرائية المرقسية بالأنبا رويس، بالعباسية في القاهرة يقع مبنى الكلية الإكليريكية اللاهوتية، والتى تعتبر أحد أهم المؤسسات التعليمية فى الكنيسة والتى تخرج جيلا كاملا من الشمامسة والأباء الكهنة والرتب الكنسية المختلفة، ذلك المبنى المكون من طابقين، على شكل حرف E ويضم 4 قاعات للدروس (مدرجات) إلى جانب جناح الإدارة، وغرف لأعضاء هيئة التدريس (حجرة لكل قسم)، وكذلك معمل خاص للغات على أحدث طراز ومعمل للحاسب الآلى، كما يضم كنيسة على اسم البابا كيرلس السادس والأرشيدياكون حبيب جرجس.

ويعتبر عميد الكلية الإكليريكية قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أما الوكيل فهو نيافة الأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس حدائق القبه والوايلى، ويسند قداسة البابا الإشراف إلى أحد الرهبان ومسجلى الكلية: دياكون إسحق فريد للقسم النهارى ودياكون منير نجيب للقسم الليلى.

ويتكون مجلس الكلية من عميد الكلية ووكيل الكلية ورؤساء الأقسام.

وتعتبر الكلية الإكليريكية أحد أهم المراكز العلمية لإعداد خدام مكرسين وكهنة، حيث تعتبر بالنسبة للكنيسة العمود الفقرى الذى ينتصب به الجسم.

وخلال السطور التالية نوضح شروط الالتحاق بالكلية.

1 - أن يكون المتقدِم قبطياً أرثوذكسياً، مشهوداً له من أب اعترافه بتذكية صريحة وواضحة.

2 - ألا يكون المتقِدم من الذين ثبت عليهم أي أحكام جنائية أو كنسية بسبب جرائم مشينة، تمس السمعة أو السلوك.

3 - أن يكون المتقدِم حاصلاً على مؤهل عالٍ، سواء بكالوريوس أو ليسانس من أى كلية أو جامعة أو معهد عالٍ معترف به من وزارة التعليم العالي .

4 - لابد من اجتياز الطالب الاختبار الشخصي الشفهي والتحريري بنجاح.

وبالنسبة للشروط الخاصة بـ"القسم النهارى" فقط:

1- أن يحصل المتقدِم على تذكية صريحة من نيافة مطران أو أسقف الإيبارشية التابع لها يذكيه فيها للالتحاق بالكلية والانتظام في دراستها، على أن تستفيد به الإيبارشية في الخدمة بعد التخرج.

2 - أن يكون المتقدِم قد أدَّى الخدمة الوطنية العسكرية أو معفى منها إعفاء نهائي .

3- أن يكون سن المتقِدم لا يزيد في أكتوبر عام التقديم عن 27 سنة لا أكثر.

4 -أن يكون المتقِدم غير مرتبط بخطبة أو زواج قبل الإلتحاق بالكلية، وأن يلتزم بهذا الشرط طوال فترة الد ارسة.

5 - الإقامة بسكن داخلي خلال فترة الدراسة.