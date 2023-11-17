زيادة عدد مشتركى التليفون الأرضى بواقع 984 ألف عميل خلال عام

كتبت هبة السيد

ارتفع عدد مشتركي التليفون الأرضي (الثابت) في مصر بواقع 984 ألف عميل خلال عام، ليزيد الإجمالى إلى 12.396 مليون بنهاية الربع الثالث من عام 2023 مقابل 11.412 مليون عميل خلال الربع المماثل من عام 2022 بنسبة نمو 9%، ومقارنة مع 11.816 مليون عميل خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة نمو 5%.

ويقدم خدمة التليفون الأرضي في مصر، الشركة المصرية للاتصالات وتستحوذ على نسبة تتجاوز 99% من أعداد المشتركين، مقابل عدد غير كبير لشركة اتصالات من e&، فيما لم تفعل شركتي فودافون، وأورنج رخصة التليفون الأرضي، التي سبق أن حصلا عليها مع رخصة الجيل الرابع.

وحققت الشركة المصرية للاتصالات، إجمالى إيرادات مجمعة بلغت 42 مليار جنيه بنسبة نمو قدره 30% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مدفوعا بالزيادة فى كل من إيرادات المكالمات الدولية الواردة البالغ 4.3 مليار جنيه والتى تضاعفت مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، نتيجة لزيادة المكالمات الواردة بنسبة 12% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وارتفاع سعر الدولار متبوعة بالزيادة البالغة 50% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق في إيرادات الكوابل، حيث بلغت 3.1 مليار جنيه بالإضافة إلى النمو المستمر في إيرادات خدمات البيانات للثابت والمحمول التي بلغت 15.9 مليار جنيه بزيادة قدرها 18% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وحققت الشركة، نموًا في الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ليسجل 17.6 مليار جنيه محققا هامش ربح متميز قدره 42%، مدعوما بالزيادة في إيرادات الخدمات ذات الهوامش المرتفعة، بلغ الربح التشغيلي 10,6 مليار جنيه محققا زيادة قدرها 23% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق على الرغم من ارتفاع تكاليف الإهلاك والاستهلاك بنسبة 38% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وحققت الشركة صافي الربح بعد الضرائب نموا قدره 48% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق حيث بلغ 9.1 مليار جنيه على الرغم من زيادة تكاليف التمويل 3,7 مرة، وذلك بفضل الأداء التشغيلي المتميز وارتفاع إيرادات الاستثمار بنسبة 67% والتي بلغت 3,4 مليار جنيه.