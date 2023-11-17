خلافات مالية بين شاب وشقيقه تتسبب فى إصابة 3 طلاب بأعيرة نارية فى المقطم

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة ، أن السبب وراء إصابة 3 طلاب بأعيرة نارية فى المقطم ، هو وجود خلافات مالية بين المتهم بإطلاق الأعيرة النارية وشقيقه ، حيث تصادف مرور الطلاب من أمام منزل المتهم خلال مشاجرة وقعت بينه وبين شقيقه وأطلق على إثرها أعيرة نارية أصابت المجنى عليهم.

وقررت النيابة فى وقت سابق حبس المتهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت له تهم البلطجة وترويع المواطنين وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص.

وطالبت النيابة بالتحقيق من الصحيفة الجنائية للمتهم، وتحليل عينة من الدم لبيان تعاطيه المواد المخدرة من عدمه لاستكمال التحقيقات.

تفاصيل الواقعة بدأت بإصابة 3 طلاب برش خرطوش أطلقه شخص من سلاحه النارى خلال مشاجرة أمام منزله فى منطقة المقطم مع شقيقه بسبب خلافات بينهما.

تم نقل الطلاب إلى أحد المستشفيات بدائرة القسم، وبسؤال جهات التحقيق المجنى عليهم أكدوا صحة الواقعة وإصابتهم من أعيرة نارية أطلقها المتهم خلال مشاجرة أمام منزله.