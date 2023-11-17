حبس شخص وزوجته بتهمة سرقة سيارة فى المقطم

كتب كريم صبحى

قررت نيابة المقطم، حبس شخص وزوجته 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة سيارة ومساومة مالكها لاسترجاعها

ونجحت الجهود في ضبط (إحدى السيدات وزوجها) بدائرة قسم شرطة المقطم لقيامهما بالاستيلاء على سيارة ملك أحد الأشخاص ومساومته على استرجاعها، وتم بإرشادهما ضبط السيارة المستولى وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين والسيارة.

عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.