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توصيات المرور لتفادى الحوادث خلال الأمطار أبرزها السير بسرعات منخفضة

الجمعة، 17 نوفمبر 2023 03:00 ص
توصيات المرور لتفادى الحوادث خلال الأمطار أبرزها السير بسرعات منخفضة أمطار - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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شددت الجهات المعنية على تنفيذ توصيات المرور للوقاية من الحوادث الناجمة عن الأمطار وانزلاق المركبة بفعل المياه التي عادة ما تغرق الطرق، ووفى هذا السياق نقدم عدة نصائح وإرشادات لتفادى الحوادث الناجمة عن الأمطار، منها:

1- السير بسرعات منخفضة، نظرا لنقص معامل الاحتكاك بين الطريق وإطارات السيارة.

2- التحكم فى عجلة القيادة جيدا، لأن سطح الطريق يكون زلقًا.

3- تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية.

4- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والآخرين، بحيث لا تقل 8 أمتار لكل 10 كيلو متر بالسرعة بمعنى إذا كنت تسير بسرعة 60 كيلو متر يجب أن تكون مسافة الأمان 48 مترا بينك والسيارة التي أمامك على الأقل.

5- تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على الفرامل، كى لا تنزلق السيارة يمينا أو يسارا.

6- استخدام الإشارات الدالة على الانحراف يمينا أو يسارا فى الوقت المناسب، لتأمين مسارك ومسار الآخرين.

7- عدم الانشغال بغير الطريق، لعدم فقدان التركيز.







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