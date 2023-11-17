تفريغ كاميرات المراقبة فى واقعة التعدى على سيدة بعين شمس

كتب أحمد حسني

أمرت نيابة عين شمس، بتفريغ كاميرات المراقبة، في واقعة ا لتعدي على سيدة من بعض الأشخاص حال خروجها من أحد المحال، لكشف كواليس الواقعة.

التحقيقات كشفت أن المجني عليها اشتكت من قيام (3 أشخاص – لإثنين منهم معلومات جنائية)، لقيامهم بالتعدى عليها بالسب والضرب وإحداث إصابتها بكدمة أسفل العين.

وباستكمال الفحص قررت السيدة أنها حال تواجدها بالمحل المشار إليه قام أحد المتهمين بمعاكستها فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة تعدى عليها بالضرب محدثاً إصابتها المنوه عنها وتصادف مرور المتهمان الآخران مستقلين سيارة "ميكروباص"فإستغاثت بأحدهما لكونه جارها وقامت باستقلال السيارة "الميكروباص" إلا أن المتهم الأول قام بالقفز داخل "الميكروباص" وقام بالتعدى عليها بالضرب فإستغاثت بالأهالى وقاموا بصرفهم.

وبسؤال شقيق المجني عليها، نفى تعرضها لواقعة اختطاف أو سحل كما هو موضح بالمنشور.

وبمواجهة المتهمين اعترف أحدهم بارتكابه واقعة التعدى على الشاكية بالضرب وإحداث إصابتها، وأفادوا باستقلالها السيارة "الميكروباص" بإرادتها نافين واقعة خطفها وسحلها.