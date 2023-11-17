تفاصيل إحالة عاطلين وتاجر للمحاكمة بتهمة سرقة السيارات فى المعصرة

كتب كريم صبحى

قررت نيابة المعصرة إحالة عاطلين وتاجر للمحاكمة العاجلة امام محكمة الجنح، كونوا تشكيل عصابى تخصص في سرقة السيارات بأسلوب "سحب السياره".

نجح الأمن في ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بالقاهرة، حيث تبلغ لقسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين بسرقة سيارته، حال توقفها أمام العقار محل سكنه.

وبالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (شخصين لهما معلومات جنائية ومقيمان بمحافظة الجيزة، وأنهما قاما بسرقة السيارة بأسلوب السحب باستخدام سيارة ربع نقل مطموسة اللوحات.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (فرد خرطوش- السيارة "المستخدمة فى إرتكاب الواقعة")، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار، وأضافا ببيعها لدى عميلهما سيئ النية (عاطل – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بالجيزة) أمكن ضبطه وتم بإرشاده ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها ، وبمناقشتهما أقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بذات الأسلوب وقيامهما بإرتكاب واقعة سرقة أخرى بذات الأسلوب تم العثور عليها.