تعرف على تفاصيل مشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة

كتبت ـ أسماء نصار

يُعد مشروع قناطر ديروط الجديدة ضمن مجموعة من المشروعات الكبرى التى تقوم بها وزارة الموارد المائية والري بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية ، بهدف تحسين عملية الرى في زمام 1.60 مليون فدان فى 5 محافظات بالصعيد هى "أسيوط - المنيا - بني سويف - الفيوم - الجيزة"، وتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس بالإضافة لعمل كوبري علوي .

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التفاصيل حول المشروع:

1- نسبة تنفيذ المشروع حتى تاريخه تتجاوز 22% .

2- جارى العمل فى نزح المياه لتجفيف حفرة الإنشاء، بقنطرة فم بحر يوسف حيث تم تجهيز الحدادة والنجارة وصب الخرسانة المسلحة لزوم الحوائط، ويجرى الردم حول الأساسات، وتم وصول بوابات القنطرة المصنعة باليابان وجاهزة للتركيب، والعمل على تصنيع إطارات علب التجفيف في مصر.

3- جارى أعمال الردم لدق ستائر الحماية للسكة الحديد لتنفيذ السد المؤقت تمهيداً للبدء في الإنشاء بقنطرة حجز الإبراهيمية .

4- تم الانتهاء من الأعمال المدنية وأعمال حماية القاع والميول في الأمام والخلف بقنطرة فم الديروطية، وجارى التحضير لإزالة السد المؤقت تمهيداً لفتح المياه .

5- تجرى أعمال اختبارات الجودة اللازمة للخلطات الخرسانية المستخدمة في كل العناصر.

6- يجرى تصنيع بوابات القناطر الكبيرة “فم بحر يوسف – حجز الإبراهيمية” في اليابان، وتصنيع بوابات القناطر الصغيرة “البدرمان - الديروطية - أبو جبل - إيراد الدلجاوي – الساحلية” فى مصر ، مع إستخدام أحدث التكنولوجيا اليابانية فى أعمال تصميم وتنفيذ البوابات بما يضمن تحقيق دقة عالية فى عملية التحكم وتوزيع المياه .

7- يلتزم المشروع بتأمين بيئة العمل وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية للعاملين بالمشروع حرصا على سلامتهم ، من خلال التدريب علي أعمال السلامة المهنية .

8- يتم مراعاة تطبيق الإشتراطات البيئية بمنطقة تنفيذ المشروع ، حيث قام قطاع الخزانات والقناطر الكبري بتنفيذ الدراسات البيئية المصاحبة للمشروع من خلال أعمال الرصد البيئي للمشروع والذى يشتمل على رصد مناسيب المياه الجوفية ومستوي الضوضاء وجودة الهواء والاهتزازات.