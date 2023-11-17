اليوم السابع
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انفجار فى مبنى جامعة يريفان وأنباء عن إصابات

الجمعة، 17 نوفمبر 2023 09:12 ص
انفجار فى مبنى جامعة يريفان وأنباء عن إصابات أرمينيا
أحمد علوى

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لقى شخص مصرعه وأصيب آخرون بجروح نتيجة انفجار هز أحد مباني جامعة يريفان اليوم الجمعة، حسب السلطات الأرمنية.

وأعلنت وزارة الصحة الأرمنية مصرع شخص نتيجة انفجار، وقالت إن "هناك معلومات أولية عن حالة وفاة"، مضيفة أن ثلاثة أشخاص تعرضوا لإصابات وتم نقلهم إلى المستشفى، حيث يتلقون الرعاية الطبية اللازمة.

وفي وقت سابق اليوم أكدت الداخلية الأرمنية وقوع الانفجار دون ذكر عدد الضحايا أو تفاصيل أخرى، بينما أشارت وسائل إعلام محلية إلى أن الانفجار وقع في كلية الكيمياء، وأدى إلى اندلاع حريق فيها حسبما أفادت وكالة "سبوتنيك" نقلا عن وزارة الداخلية الأرمنية.

وذكرت الوكالة أن رجال الإنقاذ يعملون في موقع الحادث، بينما لا توجد بعد معلومات رسمية عن سقوط قتلى وجرحى.

وأشارت وسائل إعلام محلية، إلى أن الانفجار وقع في كلية الكيمياء، وأدى إلى اندلاع حريق فيها.

 

 

 

 







ارمينيا

انفجار جامعة يريفان

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