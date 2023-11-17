اليوم السابع
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الجمعة، 17 نوفمبر 2023 02:39 م
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القبض على المتهم بتزوير المحررات الرسمية وبيعها عبر فيس بوك

الجمعة، 17 نوفمبر 2023 02:27 م
القبض على المتهم بتزوير المحررات الرسمية وبيعها عبر فيس بوك تزوير - ارشيفية
كتب ــ محمود عبد الراضى

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نجحت الداخلية في ضبط عامل بأسيوط لمزاولته نشاطا إجراميا فى مجال تزوير المحررات الرسمية وترويجها عبر موقع "فيس بوك"، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بقطاع الأحوال المدنية قيام (عامل "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة أسيوط) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فـى تزوير المحررات الرسمية والترويج لنشاطه عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" مقابل مبالغ مالية.
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (50 خاتم شعار الجمهورية وأكلاشيه مزور "لجهات مختلفة" - 233 أصول وصور ضوئية لشهادات ومستندات مزورة ومعدة للتزوير "لجهات تعليمية مختلفة"- الأجهزة والأدوات المستخدمة فـى التزوير- مبلغ مالى).. وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
 
 






الاحوال المدنية

التزوير

اسيوط

الداخلية

تزوير




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