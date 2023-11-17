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القاهرة الإخبارية: طيران الاحتلال يشن غارات على محيط المستشفى الإندونيسى بغزة

الجمعة، 17 نوفمبر 2023 06:11 م
القاهرة الإخبارية: طيران الاحتلال يشن غارات على محيط المستشفى الإندونيسى بغزة غزة
كتب محمد شرقاوى

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أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها بأن طيران الاحتلال يشن غارات على محيط المستشفى الإندونيسى شمال قطاع غزة.

وأفادت في خبر عاجل لها أن إعلام فلسطيني يقول إن هناك رشقة صاروخية ثقيلة فى طريقها إلى تل أبيب الآن.

ويتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي أسفر عن استشهاد آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق الفصائل الفلسطينية، عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر الماضى، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي واحتجاز نحو أكثر من 200 آخرين كرهائن.

 

 







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