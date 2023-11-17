الرئيس السيسى يتابع جهود ربط القاهرة الجديدة بمتحف الحضارات وكورنيش النيل

كتب محمد الجالى

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى أعمال التطوير بعدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى فى منطقة كورنيش النيل وكوبري العميد إبراهيم الرفاعى.

واستمع الرئيس خلال الجولة التفقدية إلى الجهود الجارية لربط القاهرة الجديدة بمنطقة متحف الحضارات وكورنيش النيل، وذلك من خلال عدد من المحاور المرورية.