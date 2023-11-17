اليوم السابع
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الرئيس السيسى يتابع جهود ربط القاهرة الجديدة بمتحف الحضارات وكورنيش النيل

الجمعة، 17 نوفمبر 2023 05:52 م
الرئيس السيسى يتابع جهود ربط القاهرة الجديدة بمتحف الحضارات وكورنيش النيل الرئيس السيسي يوجه بمواصلة العمل على تطوير المحاور والطرق
كتب محمد الجالى

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تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى أعمال التطوير بعدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى فى منطقة كورنيش النيل وكوبري العميد إبراهيم الرفاعى.
 
واستمع الرئيس خلال الجولة التفقدية إلى الجهود الجارية لربط القاهرة الجديدة بمنطقة متحف الحضارات وكورنيش النيل، وذلك من خلال عدد من المحاور المرورية.
 
 
الرئيس السيسى يستمع لأعمال التطوير لمناطق الفخارين والفن التشكيلى
الرئيس السيسى يستمع لأعمال التطوير لمناطق الفخارين والفن التشكيلى

الرئيس السيسي خلال الجولة
الرئيس السيسي خلال الجولة

الرئيس السيسي يتابع المحاور والطرق
الرئيس السيسي يتابع المحاور والطرق

الرئيس السيسي يستمع لشرح أحد المهندسين
الرئيس السيسي يستمع لشرح أحد المهندسين

الرئيس السيسي يوجه بمواصلة العمل على تطوير المحاور والطرق
الرئيس السيسي يوجه بمواصلة العمل على تطوير المحاور والطرق

 







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