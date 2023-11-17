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الأرصاد: أجواء معتدلة بأغلب الأنحاء والفرصة مهيأة لأمطار بالسواحل الشمالية

الجمعة، 17 نوفمبر 2023 01:14 م
الأرصاد: أجواء معتدلة بأغلب الأنحاء والفرصة مهيأة لأمطار بالسواحل الشمالية حالة الطقس - صورة أرشيفية
كتب ـ محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر إصدار لصور الأقمار الصناعية تشير إلى طقس معتدل نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل الحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف  على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن الفرصة مهيأة اليوم لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 19، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 17، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 16، وسوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 16، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 17، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 18.

 

 

 

 







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