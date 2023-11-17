اعترافات تشكيل عصابى لسرقة الموتوسيكلات: بنشغلها فى أقل من 5 دقائق

كتب سليم على

أدلى 3 عاطلين باعترافات تفصيلية ، أمام جهات التحقيق في بني سويف، تفيد قيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة الدراجات النارية من المواطنين.

واعترف المتهمون أمام جهات التحقيق ، بتنفيذ 11 واقعة سرقة دراجة نارية سابقة بأسلوب قطع الأسلاك ، كما أرشدوا عن المسروقات بعد بيعها لدى عميلهم سىء النية.

وأكد أحد المتهمين فى التحقيقات أن عملية تشغيل الدراجة النارية التى يتم سرقتها لا تأخذ 5 دقائق من الوقت من خلال قطع الاسلاك وتوصيل بعضها بالبعض الاخر وبمجرد تشغيل الموتوسكيل يتم تخزينه لدى احد التجار.

-عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.