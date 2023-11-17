اليوم السابع
Ads
الجمعة، 17 نوفمبر 2023 10:39 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

"اسكت متعملش مشاكل".. لسان حال بلينكن لبايدن بعد تصريحات موافقة إسرائيل على الهدنة ورئيس الصين

الجمعة، 17 نوفمبر 2023 09:49 م
"اسكت متعملش مشاكل".. لسان حال بلينكن لبايدن بعد تصريحات موافقة إسرائيل على الهدنة ورئيس الصين رد فعل بلينكن على تصريحات بايدن
كتب محمد تهامى زكى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تسبب الرئيس الأمريكي جو بايدن، في حالة من الإزعاج والسخط لوزير خارجيته أنتوني بلينكن، الذي ظهر ذلك جليا من خلال تعبيرات وجه بلينكن في مشهدين متتالين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بايدن، على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ الذي عقد في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية والتقى خلال بالرئيس الصيني شي جين بينج، الذي وصفه خلال المؤتمر بـ"الديكتاتور".

رد فعل بلينكن
رد فعل بلينكن

 

المشهد الأول عندما تم سؤال بايدن على فكرة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث قال بايدن خلال المؤتمر: "أعتقد إن الهدنة اللي وافقت عليها إسرائيل والأمر فيه الكثير من التفاصيل" لتذهب الكاميرا ناحية بلينكن الذي ظهر وهو يشير برأسه وكأنه يطالبه بعدم الحديث عن تلك الهدنة، ليعي بايدن إشارة بلينكن قائلا: "حسنا سيدي الوزير سأتوقف عن الحديث الآن لكني متفائل".

 

أما المشهد الثاني الذي جمع الرئيس والوزير، عندما تحدث بايدن في المؤتمر عقب لقائه مع الرئيس الصيني، حينما وجهت مراسلة شبكة CNN إم جي لي، سؤالا للرئيس بايدن إن كان لا يزال يصف الرئيس الصيني "شي" بأنه ديكتاتور، ليجيب بايدن: "إنه فعلًا ديكتاتور، أعتبر أنه ديكتاتور وأنه رجل يدير دولة هي دولة شيوعية تعتمد على نظام حكم مختلف عننا تماما".

وهنا ظهرت الكاميرا على وجه بلينكن، الذى أزعجه إجابة بايدن وأومأ برأسه مرة أخرى ثم نظر إلى الأرض وكأن لسان حاله يقول "اسكت بقا متعملناش مشاكل".

 

وخرج بعدها بلينكن ليبرر تصرفات بايدن، قائلا وفقا لوكالات أنباء أمريكية وعالمية: "الرئيس يتكلم دائمًا بصراحة ويتكلم بالنيابة عنّا جميعًا، ومن الواضح أننا سنستمر في قول أشياء وسنستمر في فعل أشياء لا تعجب الصين، كما أفترض أنهم سيستمرون في فعل وقول أشياء لا نحبها".

وتسببت تصريحات بايدن في غضب الصين، حيث قالت ماو نينج، الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية، وفقا لقناة الحرة: "هذا النوع من الكلام خاطئ جدا وهو تلاعب سياسي غير مسؤول.. الصين تعارض ذلك بشدة".

1
 
 
1
 

 

 







بايدن

بلينكن

امريكا

الرئيس الصيني

حرب غزة

العدوان على غزة

فلسطين

غزة

اسرائيل

رد فعل بلينكن



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة