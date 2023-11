"اسكت متعملش مشاكل".. لسان حال بلينكن لبايدن بعد تصريحات موافقة إسرائيل على الهدنة ورئيس الصين

تسبب الرئيس الأمريكي جو بايدن، في حالة من الإزعاج والسخط لوزير خارجيته أنتوني بلينكن، الذي ظهر ذلك جليا من خلال تعبيرات وجه بلينكن في مشهدين متتالين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بايدن، على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ الذي عقد في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية والتقى خلال بالرئيس الصيني شي جين بينج، الذي وصفه خلال المؤتمر بـ"الديكتاتور".

المشهد الأول عندما تم سؤال بايدن على فكرة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث قال بايدن خلال المؤتمر: "أعتقد إن الهدنة اللي وافقت عليها إسرائيل والأمر فيه الكثير من التفاصيل" لتذهب الكاميرا ناحية بلينكن الذي ظهر وهو يشير برأسه وكأنه يطالبه بعدم الحديث عن تلك الهدنة، ليعي بايدن إشارة بلينكن قائلا: "حسنا سيدي الوزير سأتوقف عن الحديث الآن لكني متفائل".

"I know Mr. Secretary, I'm gonna go stop"



President Joe Biden stops talking about Israeli hostages during a speech today after Secretary of State Antony Blinken nods his head for him to stop. pic.twitter.com/1JDZxCmYVE