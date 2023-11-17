"اسكت متعملش مشاكل".. لسان حال بلينكن لبايدن بعد تصريحات موافقة إسرائيل على الهدنة ورئيس الصين

كتب محمد تهامى زكى

تسبب الرئيس الأمريكي جو بايدن، في حالة من الإزعاج والسخط لوزير خارجيته أنتوني بلينكن، الذي ظهر ذلك جليا من خلال تعبيرات وجه بلينكن في مشهدين متتالين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بايدن، على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ الذي عقد في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية والتقى خلال بالرئيس الصيني شي جين بينج، الذي وصفه خلال المؤتمر بـ"الديكتاتور".



رد فعل بلينكن

المشهد الأول عندما تم سؤال بايدن على فكرة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث قال بايدن خلال المؤتمر: "أعتقد إن الهدنة اللي وافقت عليها إسرائيل والأمر فيه الكثير من التفاصيل" لتذهب الكاميرا ناحية بلينكن الذي ظهر وهو يشير برأسه وكأنه يطالبه بعدم الحديث عن تلك الهدنة، ليعي بايدن إشارة بلينكن قائلا: "حسنا سيدي الوزير سأتوقف عن الحديث الآن لكني متفائل".

"I know Mr. Secretary, I'm gonna go stop"



President Joe Biden stops talking about Israeli hostages during a speech today after Secretary of State Antony Blinken nods his head for him to stop. pic.twitter.com/1JDZxCmYVE — MintPress News (@MintPressNews) November 16, 2023

أما المشهد الثاني الذي جمع الرئيس والوزير، عندما تحدث بايدن في المؤتمر عقب لقائه مع الرئيس الصيني، حينما وجهت مراسلة شبكة CNN إم جي لي، سؤالا للرئيس بايدن إن كان لا يزال يصف الرئيس الصيني "شي" بأنه ديكتاتور، ليجيب بايدن: "إنه فعلًا ديكتاتور، أعتبر أنه ديكتاتور وأنه رجل يدير دولة هي دولة شيوعية تعتمد على نظام حكم مختلف عننا تماما".

وهنا ظهرت الكاميرا على وجه بلينكن، الذى أزعجه إجابة بايدن وأومأ برأسه مرة أخرى ثم نظر إلى الأرض وكأن لسان حاله يقول "اسكت بقا متعملناش مشاكل".

Blinken's face after Joe Biden calls Chinese President Xi a "dictator" 😂😂😂 pic.twitter.com/XqjQU9FmZd — Jason Howerton (@jason_howerton) November 16, 2023

وخرج بعدها بلينكن ليبرر تصرفات بايدن، قائلا وفقا لوكالات أنباء أمريكية وعالمية: "الرئيس يتكلم دائمًا بصراحة ويتكلم بالنيابة عنّا جميعًا، ومن الواضح أننا سنستمر في قول أشياء وسنستمر في فعل أشياء لا تعجب الصين، كما أفترض أنهم سيستمرون في فعل وقول أشياء لا نحبها".

وتسببت تصريحات بايدن في غضب الصين، حيث قالت ماو نينج، الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية، وفقا لقناة الحرة: "هذا النوع من الكلام خاطئ جدا وهو تلاعب سياسي غير مسؤول.. الصين تعارض ذلك بشدة".