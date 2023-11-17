اليوم السابع
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الجمعة، 17 نوفمبر 2023 11:58 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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استشهاد شاب فلسطينى مُتأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال فى "جنين" قبل أسبوع

الجمعة، 17 نوفمبر 2023 11:07 م
استشهاد شاب فلسطينى مُتأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال فى "جنين" قبل أسبوع غزة
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء /الجمعة/، استشهاد شاب مُتأثرًا برصاص الاحتلال الإسرائيلى قبل نحو أسبوع فى "جنين" بشمال الضفة الغربية

وقالت الوزارة، فى بيان صحفي، إن الشاب جمال محمود عبد الرحمن مشارقة (21 عامًا) من مخيم جنين، استشهد مُتأثرًا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال قبل نحو أسبوع.


وأصيب الشاب مشارقة برصاص الاحتلال فى الصدر والساق خلال عدوان الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها فى التاسع من نوفمبر الجاري، ونقل إلى مستشفى "ابن سينا"، حيث وصفت إصابته بالحرجة، وخضع لعمليات جراحية فى محاولة لإنقاذ حياته، إلى أن أعلن عن استشهاده.


وباستشهاد الشاب مشارقة، يرتفع عدد الشهداء فى الضفة الغربية منذ بدء العدوان الشامل فى السابع من أكتوبر الماضى إلى 206 شهداء

 

 







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