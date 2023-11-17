اليوم السابع
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إخلاء المدرسة الثانوية اليهودية فى تورونتو بكندا بعد تهديد بوجود قنبلة

الجمعة، 17 نوفمبر 2023 11:51 م
إخلاء المدرسة الثانوية اليهودية فى تورونتو بكندا بعد تهديد بوجود قنبلة الشرطة الكندية
وكالات

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أعلنت الشرطة الكندية اليوم الجمعة، أنها تلقت تهديدا بوجود قنبلة فى المدرسة الثانوية اليهودية بمدينة تورونتو.

 

وبدأت الشرطة الكندية فى تورونتو تحقيقًا وقالت إنه لا يبدو أن التهديد مؤكد، لكن تم إخلاء المدرسة كإجراء احترازى، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية.

 

وأبلغ مدير المدرسة الثانوية اليهودية أولياء الأمور فى رسالة بالبريد الإلكترونى أن التهديد ينطوى على ادعاء بأن أجهزة متفجرة قد تم زرعها فى الموقع.

 

يأتى ذلك بعد ساعات من تهديد آخر بوجود قنبلة يستهدف مركزًا للجالية اليهودية فى منطقة فوجان، بمدينة أونتاريو.

 







كندا

تورونتو

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