أوستن يرى من الضرورى الحفاظ على قنوات الاتصال مع شويجو

وكالات

أكد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، على ضرورة الحفاظ على قنوات الاتصال مع نظيره الروسي، سيرجي شويجو.

وقال أوستن للصحفيين خلال زيارته للعاصمة الإندونيسية جاكرتا، إنه "من المهم الإبقاء على تلك القنوات مفتوحة. حتى في ظل كل ما يحدث حول أوكرانيا وروسيا، كانت لدي إمكانية لآخذ الهاتف وأتحدث مع وزير الدفاع الروسي".

وأضاف: "أعتقد أن هذه إمكانية مهمة للغاية، يجب أن نحافظ عليها، من أجل إدارة الأزمة".

ويأتي ذلك على خلفية الإعلان عن إعادة فتح قنوات الاتصال بين وزارتي الدفاع الأمريكية والصينية، التي تم الاتفاق عليها خلال زيارة الرئيس الصيني شى جين بينغ للولايات المتحدة، وذلك بعد أشهر من توقفها جراء الخلافات بين واشنطن وبكين حول تايوان.