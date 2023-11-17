أقراص بالفم مضادة لهرمون الذكورة.. طفرة فى علاج سرطان البروستاتا المنتشر

كتبت ـ أمل علام

قال الدكتور عباس عمر أستاذ علاج الأورام بطب الإسكندرية، إن سرطان البروستاتا حدث تطور كبير فى علاجه فى الفترة الحالية، وتم نشر العديد من الأبحاث لعلاجه، مؤكدا إن الاكتشاف المبكر يحتاج إلى علاج موضعى، مشيرا إلى أن علاج سرطان البروستاتا المنتشر يمكن حاليا السيطرة عليه من خلال أقراص مضادة لهرمون الذكورة يمكن تناولها فى المنزل.

وأضاف، أن هناك أنواعا كثيرة من العلاج متوافرة حاليا أهمها عقار مضاد لهرمون الذكورة، كما يوجد العلاج الكيميائى، كما يمكن استخدام عقار مضاد لهرمون الأندروجين الذى يساعد فى نمو هرمون الذكورة، موضحا أنه كان يوجد 6 دراسات وهى دراسات مهمة من ناحية التحسن فى متوسط الأعمار وقلة تطور المرض، والتأثير على دلالات الأورام الخاصة بأورام البروستاتا، موضحا أنها مهمة لمريض سرطان البروستاتا لأنها تسيطر على المرض ونزيد من عمر المريض، وإذا ارتد المرض مرة أخرى يمكن إعطائهم خط آخر من العلاج، وهو قلل من مضاعفات المرض مثل كسور العظام لأن سرطان البروستاتا المنتشر، ينتشر فى العظام ويسبب كسور فيها.

وأوضح، أن هذه الأدوية تستجيب للأدوية الهرمونية، وكان من قبل استئصال الخصيتين لمنع إفراز هرمون الذكورة، وحاليا يتم إعطاء مضادات لمستقبلات الهرمون، والعلاج سهل تناوله للمريض لأنه يؤخذ بالفم فى المنزل، مما يمثل طفرة فى علاج سرطان البروستاتا، حيث إن متوسط الأعمار كانت 24 % خلال عامين، حاليا متوسط الأعمار يصل إلى 5 سنوات.