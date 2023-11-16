6 شروط لنوم متصل عميق.. كيف تساعدك ممارسة الرياضة؟

كتبت مروة محمود الياس

النوم المتواصل الهانئ الخالى من الكوابيس الذى لا يعانى فيه الشخص من اضطرابات، أى لا يستيقظ فى منتصفه، ولا يعانى الأحلام المزعجة خلاله، رغبة كل إنسان.ووفقا لتقرير نشره موقع healthline الطبى فإن النوم المتواصل غير المضطرب يحتاج من الإنسان إلى بعض الممارسات والشروط التى إذا طبقها على مدار اليوم كانت سببا فى حصوله على قسط كاف من النوم دون إزعاج.

أول هذه الشروط تتمثل فى ضرورة تثبيت ميعاد نومك يومياً، فتنام فى ساعة مبكرة ثابتة وتستيقظ فى ساعة مبكرة أيضا، مع تكرار الأمر يوميا، مع ضرورة تعرض الشخص للشمس فى ساعات النهار بشكل يومى، هذه العادات تعزز من النوم المتواصل لأنها تضبط ساعة الجسم البيولوجية، وتجعله أكثر اعتيادا على هذا النظام فيدخل الشخص فى نوم عميق ويستيقظ نشيطا.

وأوضح التقرير بعض الشروط الهامة لنوم عميق متواصل، من بينها الاهتمام بتعاطى بعض المكملات الدوائية التى تعزز من القدرة على النوم بأريحية، ومن بين هذه المكملات المغنيسيوم التى تعزز من عمل الميلاتونين لعلاج حالات الأرق واضطرابات النوم والشعور بالراحة والاسترخاء عند النوم.

ومن أبرز طرق الحصول على النوم العميق أيضا ممارسة التمرينات الرياضية فى النهار أو على مدار اليوم، هذه العادة تجعل جسمك قادرا على تحسين كل هرموناته، وتعزيز عمل كل وظائفه، يشعر بالنشاط صباحا، والاسترخاء الشديد ليلا ويرغب فى النوم سريعا وبشكل متواصل وهانئ، وممارسة التمرينات سواء تمرينات خفيفة أو رياضات نهارية محترفة أمر هام شريطة الانتظام والالتزام بها، ونصح التقرير أيضا بمحاولة تهيئة بيئة جيدة محيطة لمن يذهب إلى النوم بتقليل الاضواء، واخفاض الأصوات وتقليل حدة الحركة حوله، مما يعزز من فكرة الراحة النفسية وراحة الجسم والاسترخاء والنوم السريع.