مواطن لمحكمة الأسرة: "زوجتى سبت والدى بعد أسبوع من زواجنا وهجرت المنزل"

كتبت أسماء شلبي

أقام زوج دعوي قضائية ضد زوجته، طالب فيها بإثبات نشوزها وخروجها عن طاعته، وادعي قيامها بالتعدي على والده بالسب والدفع أثناء زيارته لهما، وذلك رداً علي طلبه منها عدم الذهاب لمنزل أهلها بعد إصرارها علي ذهابنا هناك والمكوث عدة أيام، ليؤكد الزوج:" لم أتخيل أن تكون زوجتي بتلك الأخلاق، كنت أعلم قبل زواجي منها أنها عصبية ولكن لم أتصور أنها ستقوم بدفع والدي وتتسبب في وقوعه بالأرض ثم تسببه بأبشع الألفاظ".

وأكد الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة :" ذهبت بعد الواقعة لمنزل عائلتها وطالبت بالطلاق فوافقت ولكنهم رفضوا أن يتم تسوية الخلافات ورد حقوقي كونها المتسببة في الضرر المادي والمعنوي الواقع علي، وهددتني بعدها بالحبس بالقائمة والمصوغات الذهبية".

وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" شهرت بسمعتي وأصرت علي الإساءة إلى، وواصلت سبي وقذفي ولاحقتني ببلاغات كيدية، لأفقد كل شيء بعد أسبوع فقط من الزواج وأعيش في جحيم طوال الشهور الماضية ".

وتابع الزوج:" واصل أهل زوجتي الإساءة إلى، وتهديدي بالحبس، وملاحقتي بالبلاغات والقضايا، رغم حصول ابنتهم علي نفقات تصل لـ 12 ألف جنيه شهرياً رغم ما فعلته في حقي، وتحايلت لإثبات إساءتي لها بالاتهامات الكيدية، ورفضها إتمام الطلاق ودياً، وطالبتني بزيادة مبلغ النفقة، بخلاف ملاحقتها لي بدعوتين حبس رغم سدادي لها النفقات".