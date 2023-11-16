وأضاف نيبينزيا أن " أى عمل إنساني يتطلب وقفا فوريا للأعمال العدائية. إذ لا يمكن إزالة الأنقاض وإجلاء الناس عندما يتعرضون لإطلاق النار، كما أنه من المستحيل جلب الوقود الذى تشتد الحاجة إليه، والذي بدونه تكون مستشفيات غزة على وشك استنفاد الطاقة".

وأشار المندوب الروسي -حسبما نقلت وكالة أنباء تاس الروسية اليوم الخميس، إلى أنه علاوة على ذلك، فإنه: "من دون إمدادات الوقود في الساعات المقبلة (وفقا لتوقعات الأونروا في 16 نوفمبر)، سيجد سكان غزة أنفسهم بدون أى اتصالات، وبدون إنترنت وفي عزلة تامة عن العالم الخارجي". لقد اتخذ مجلس الأمن للتو قرارا بشأن الشرق الأوسط.

وصوتت 12 دولة في المجلس المؤلف من 15 عضوا لصالح الوثيقة التى تهدف إلى مساعدة الأطفال في غزة. وامتنعت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا عن التصويت.

وتابع نيبينزيا: "لن تكون هناك معرفة بما يحدث هناك على الإطلاق. سوف يغرق قطاع غزة بالكامل في الظلام والفوضى، وسيتم تعطيل التنسيق بين خدمات الطوارئ".

