مصرع شخص وإصابة 6 آخرين فn حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالشرقية

لقى شخص مصرعه، فيما أصيب 6 آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الإقليمي بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية ، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول شخص جثة هامدة، و6 آخرين مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم تقديم افسعافات اللازمة للمصابين والتحفظ على الجثة في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين ووفاة المتوفى إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص يستقلونها بالطريق الإقليمي بناحية نزلة قرية غيتة بمركز بلبيس في اتجاه العاشر من رمضان، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن جثة المتوفى عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.