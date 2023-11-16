مصادر من مجمع الشفاء بغزة: مئات من جنود الاحتـلال يقتحمون أقسام المستشفى

كتب سمير حسنى

قالت مصادر من مجمع الشفاء الطبى فى غزة، إن مئات من جنود الاحتلال اقتحموا أقسام المستشفى المختلفة، نقلا عن قناة القاهرة الإخبارية.

وكان الدكتور محمد زقوت مدير عام المستشفيات في قطاع غزة، اليوم الخميس، قال إن الاتصال مع مجمع الشفاء الطبي مقطوع تماماً منذ ليل الأربعاء.

وبحسب موقع الشرق الإخبارى، أضاف زقوت أن كل محاولات التواصل مع الطواقم الطبية باءت بالفشل، مشيرا إلى أن مصير المرضى والطواقم الطبية مجهول، مؤكداً أن الجيش الإسرائيلي عاود اقتحام المستشفى مساء الأربعاء، وشرع بعمليات تجريف داخله.

ونوه زقوت إلى أنه يجري بحث إمكانية نقل المرضى لمكان آخر، إلا أن كل المستشفيات في قطاع غزة مليئة بالمرضى.