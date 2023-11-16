اليوم السابع
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مسئولو "الإسكان" يتابعون الموقف التنفيذى للمشروعات الجارية بالقاهرة الجديدة والعاصمة

الخميس، 16 نوفمبر 2023 10:39 ص
مسئولو "الإسكان" يتابعون الموقف التنفيذى للمشروعات الجارية بالقاهرة الجديدة والعاصمة جانب من الاجتماع
كتب أحمد حسن

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عقد المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس أشرف فتحي محمود، مساعد نائب رئيس الهيئة لشئون المرافق والأزمات والكوارث، اجتماعاً موسعاً بمقر جهاز مدينة بدر مع رؤساء أجهزة مدن ( القاهرة الجديدة – العبور – العبور الجديدة – الشروق – بدر – حدائق العاصمة – العاصمة الادارية  - 15 مايو – العاشر من رمضان )، لمتابعة خطط العمل، والموقف المالي، وذلك بحضور مسئولي الهيئة والأجهزة.
 
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جانب من الاجتماع
 
وخلال الاجتماع، تم مناقشة الموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات الممتد تنفيذها ضمن موازنة العام المالي المقبل بتلك المدن، وكذا المشروعات الجاري طرحها ، وتوضيح المشكلات والمعوقات التي قد تواجه التنفيذ، كما تم مناقشة الموقف المالي للإيرادات والمصروفات بالمدن الجديدة، وخطة ترفيق الأراضي، وموقف المسلم منها للحاجزين. 
 
وأكد المهندس عبدالمطلب ممدوح،  أهمية انتهاء المشروعات فى المواعيد المقررة لها، ومراعاة جودة تنفيذ الأعمال والتشطيبات فى جميع المشروعات التي تنفذها الهيئة، أو التي تشرف على تنفيذها، وكذا ضرورة سرعة الانتهاء من المشروعات القومية والتنموية، والارتقاء بالمدن الجديدة، وتكثيف الجهود المبذولة لدفع عجلة التنمية.
 
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خلال الاجتماع

 






وزاره الاسكان

المدن الجديده

القاهره الجديده

العاصمه الادارية




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