لصا درجات نارية بالغربية: نفذنا 7 وقائع سرقة بأسلوب قطع الأسلاك

كتب سليم على

أدلى عاطلين باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق في الغربية، تفيد قيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه في سرقة الدراجات النارية من المواطنين فى طنطا بالغربية.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمان اعترفا بارتكاب 7 وقائع سرقة في منطقتي أول وثان طنطا بالغربية بأسلوب "المغافلة وقطع التوصيلات الكهربائية"، لافتين إلى أنهما يراقبان الضحية والمكان الذى يضع فيه الدراجة ثم يضعان خطة محكمة لتنفيذ عملية السرقة في ساعة متأخرة من الليل بعد التأكد من غياب المارة.

عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.