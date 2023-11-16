عامل يقتل صديق عمره بسبب 2000 جنيه والجنايات تعاقبه بالمؤبد

كتب إيهاب المهندس

جمعت صداقة بين عامل وطالب منذ 5 سنوات بمدينة المنصورة، واستمرت صداقتهما قبل أن يدخل الشيطان بينهما ويقوم الأول بقتل الثاني بسبب خلاف بينهما على 2000 جنيه، لتعاقب الجنايات المتهم بالسجن المؤبد.

داخل أحد مراكز الشباب بمدينة المنصورة وخلال لعب مباراة كرة قدم بدأت صداقة بين المتهم "ك.م" 24 سنة وصديقه المجني عليه "ع.م" 19 طالب، وتطورت صداقتهما للسهر معا وحضور المناسبات وتبادل الزيارات في الأعياد وغيرها.

تعرض المجني عليه لضائقة مالية واقترض من المتهم مبلغ مالى قدره 2000 جنيه، واتفق على رد المبلغ بعد شهر ليتعثر فى سداد المبلغ وطلب من المجني عليه فرصة لسداد الأموال ما أدي لغضب المتهم، سيطر الشيطان على المتهم بعد اعتقاده أن صديقه يماطل ولا يريد ان يدفع المال الذي اقترضه منه، فخطط للتخلص منه وقام باستدراجه لمكان خالى من المارة، ليغافله ويتعدي عليه بحجر وينهي حياته ويلفظ أنفاسه الأخيرة.

المتهم بعد ارتكاب الجريمة قام وبدم بارد بسرقة منقولات المتهم "هاتفه ودراجته النارية"، وقام بيعهم معتقدا أن جريمته لن يتم كشفها، ليتم القبض عليه بعد ذلك ويقدم للعدالة لمحاكمته بتهمة القتل والسرقة.

قدم المتهم للمحاكمة وبعد نظر محاكمته وسماع طلبات الدفاع وفض الأحراز وسماع مرافعة النيابة، عاقبت المحكمة المتهم بالسجن المؤبد، لتنتهي صداقة دامت لسنوات بمقتل الأول وسجن الثاني خلف الأسوار.