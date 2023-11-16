اليوم السابع
Ads
الخميس، 16 نوفمبر 2023 04:28 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

طقس غد معتدل وشبورة كثيفة على الطرق والعظمى بالقاهرة 27 درجة

الخميس، 16 نوفمبر 2023 03:59 م
طقس غد معتدل وشبورة كثيفة على الطرق والعظمى بالقاهرة 27 درجة حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غد، الجمعة، طقسا معتدلا نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ، مائل الحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره  على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائيه على بعض المناطق،  وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الجمعة: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 19، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 17، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 16، وسوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 16، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 17، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 18.






حالة الطقس

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس غدا

حالة الطقس في الإسكندرية

حالة الطقس في القاهرة

حالة الطقس الان

حاله الطقس

حالة الطقس في مصر

الطقس في مصر

حاله الطقس اليوم

حالة الطقس فى القاهرة

هيئة الارصاد الجوية

حالة الطقس الان في القاهرة

اخبار الطقس غدا

اخبار الطقس اليوم

اخبار الطقس في مصر

اخبار الطقس الان

حاله الطقس غدا

الطقس في الأيام المقبلة

الطقس اليوم فى مصر

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة