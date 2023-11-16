طقس غد معتدل وشبورة كثيفة على الطرق والعظمى بالقاهرة 27 درجة

كتب محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غد، الجمعة، طقسا معتدلا نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ، مائل الحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائيه على بعض المناطق، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الجمعة: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 19، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 17، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 16، وسوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 16، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 17، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 18.