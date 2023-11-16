اليوم السابع
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الخميس، 16 نوفمبر 2023 12:37 م
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ضبط المتهم بقتل مواطن فى الشرقية بسبب خلافات الجيرة

الخميس، 16 نوفمبر 2023 12:09 م
ضبط المتهم بقتل مواطن فى الشرقية بسبب خلافات الجيرة حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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نجحت الداخلية في ضبط مرتكب واقعة مقتل أحد الأشخاص وإصابة آخر خلال مشاجرة بالشرقية، حيث تبلغ لمركز شرطة أبو حماد بالشرقية من إحدى المستشفيات باستقبالها (عامل "متوفى – ونجار "مصاب" - مقيمان بدائرة المركز) ، وبسؤال المصاب اتهم (عاطل - مقيم بدائرة المركز) بالتعدى عليهما بسلاح أبيض كان بحوزته مما أدى لحدوث إصابتهما التى أودت بحياة أحدهما ، بسبب خلافات حول الجيرة .
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته الأداة المستخدمة "سنجة"، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات الخلافات.
 






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