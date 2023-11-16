ضبط المتهم بقتل مواطن فى الشرقية بسبب خلافات الجيرة

نجحت الداخلية في ضبط مرتكب واقعة مقتل أحد الأشخاص وإصابة آخر خلال مشاجرة بالشرقية، حيث تبلغ لمركز شرطة أبو حماد بالشرقية من إحدى المستشفيات باستقبالها (عامل "متوفى – ونجار "مصاب" - مقيمان بدائرة المركز) ، وبسؤال المصاب اتهم (عاطل - مقيم بدائرة المركز) بالتعدى عليهما بسلاح أبيض كان بحوزته مما أدى لحدوث إصابتهما التى أودت بحياة أحدهما ، بسبب خلافات حول الجيرة .
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته الأداة المستخدمة "سنجة"، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات الخلافات.
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