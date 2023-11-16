صندوق مكافحة الإدمان: 95% من طالبى العلاج ذكور و5% إناث فقط

محمد شعلان

أكد الدكتور أحمد الكتامي مدير عام البرامج العلاجية بصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، أن الصندوق يقدم الخدمة بالمجان لطالبي العلاج بالمجان وفي سرية تامة، موضحا أن الادمان له مراحل ولا يمكن شخص يدخل في الإدمان من مرة واحدة ولكن هناك تعاطي منتظم وشبه منتظم وتجريبي.

وأشار أحمد الكتامي، خلال لقاء ببرنامج "مانشيت"، مع الاعلامي جابر القرموطي، على قناة سي بي سي، إلى أن 60% من المدمنين يعيشون وسط أسرهم من الأب والأم وهذه نتيجة خطيرة، قائلا: "التغيرات بتبقى واضحة جدا على المدمن من تغيرات سلوكية وكل واحد له بصمة لشخصيته والمخدرات بتغير البصمة وتغير الطباع".

وتابع: "نضع السياسات على النتائج والأرقام و95% من طالبي العلاج ذكور و5% إناث، وبالتالي بنخصص للإناث أقسام في المستشفيات لأن طلبات الراجل أكثر ولكن مفيش مركز مخصص للإناث لان طلب العلاج مش بالكم الكبير".