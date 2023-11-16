شعبة السكر تطالب بإعادة مشاركة مصانع الصناعات الغذائية بجلسات البورصة السلعية

كتب إسلام سعيد

طالبت شعبة صناعة الحلوى والسكر والشيكولاتة بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية بالتدخل العاجل لدي وزير التموين والتجارة الداخلية لحل مشاكل نقص إمدادات منشات الصناعات الغذائية من السكر المستخدم للتصنيع وإعادة مشاركة مصانع الصناعات الغذائية في جلسات البورصة السلعية للسكر عملا علي توفير احتياجاتهم خاصة وأن استمرار نقص الكميات المعروضة علي هذا النحو سيؤدي إلي خسائر اقتصادية واجتماعيه سلبية علي المجتمع الصناعي والاستثمارات القائمة ومعدلات فرص العمل.

وقال حسن الفندي رئيس الشعبة إنه تم عقد اجتماع موسع ضم عدد من المصانع اعضاء الشعبه وناقشت شكاوي المصانع من نقص الكميات المعروضة من السكر وتوضيح اهمية دور بورصة السكر في توفير احتياجات الاسواق من هذه السلعة الاستراتيجية التي يحتاجها المستهلك .

وقال الفندي أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع علي ضرورة التدخل العاجل من الغرفة لدي وزير التموين والتجارة الداخلية للعمل علي انتظام العمليات الانتاجيه وإنتاج المنتجات النهائية التي تغطي احتياجات الاستهلاك المحلي والتصدير مما يساهم في توفير النقد الاجنبي وتحقيق استقرار الأسواق.

وأكدت الشعبة أهمية وضع استراتيجية مستدامة تقوم علي التعاقد بين الشركات المنتجة للسكر والشركات المستخدمة مما يساهم في استقرار حلقات تداول السكر.

ورفض أعضاء شعبة السكر ما أثير حول تخزين السكر من جانب المصانع استعدادا لشهر رمضان المبارك مؤكدين أن هذا الأمر غير صحيح وغير قابل للتنفيذ نظرا لصعوبة تمويل كميات كبيرة في آخر الموسم وقبل الإنتاج الجديد للسكر في أوائل شهر مارس فضلا عن أن السعات التخزينية بالمصانع لا تستوعب ذلك .