"شبيجل": البنية التحتية الأوكرانية فى خطر أكبر خلال الشتاء المقبل

وكالات

حذّرت مجموعة من الكتاب في مجلة "شبيجل" الألمانية من أن روسيا يمكنها حرمان مئات الآلاف من الأوكرانيين من التيار الكهربائي وعلى الفور عبر توجيهها مجرد "ضربة واحدة".

وقال كتاب الرأي في المجلة، ألكسندر إيب، أوليفر إيمهوف، ونيكولاس مارينهاغن، إن المهندسين الروس يمتلكون كافة البيانات حول النقاط الحساسة في نظام إمداد الطاقة الكهربائية الأوكراني، "لذا فإن ضربة واحدة تكفيهم لترك سكان البلاد في الظلام".

ولفت الصحفيون أيضا إلى أن البنية التحتية الأوكرانية قد تكون في خطر أكبر خلال الشتاء المقبل بالمقارنة مع الشتاء الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن أوكرانيا تعمد منذ شهور طويلة على اعتماد جدول للتقنين الكهربائي في العاصمة كييف على الأقل، وهناك هشاشة في التيار الكهربائي في ظل الضربات التي تتعرض لها الشبكة، وضغط الاستهلاك عليها.

وكانت قوات الجيش الروسي قد بدأت قصف مواقع البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي الذي استهدف جسر القرم، حيث تستهدف الضربات الروسية مرافق الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.