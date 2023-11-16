سائقو قطارات برلين يضربون عن العمل للمطالبة بزيادة الأجور

كتبت: هناء أبو العز

بدأ سائقو القطارات في ألمانيا إضرابهم في نزاع مستمر حول الأجور وظروف العمل، واستهدف الإضراب الذي بدأ أمس الأربعاء خدمات الركاب، وفقا لما صرحت به قيادة الإضراب بنقابة سائقي القطارات الألمانية .

وتتأثر وسائل النقل لمسافات طويلة بشكل مباشر، وكذلك القطارات الإقليمية وقطارات، بينما يعمل قطار BVG وهو مترو الأنفاق والحافلات والترام بشكل طبيعي.

ومن المتوقع أن يستقل عدد كبير من الركاب الحافلات ومترو الأنفاق وقطارات إس-باهن، التي لا يزال بعضها يعمل كل 20 دقيقة، حتى ينتهي الإضراب مساء الخميس في الساعة السادسة مساء، و بحلول وقت متأخر من الصباح، لم تتحقق الفوضى المخيفة إلى حد كبير، ولم يبدو أن معظم مترو الأنفاق مكتظ بالزحام.

وبسبب التدخل الطبي الطارئ في محطة شيلينجستراس، توقفت خدمة مترو الأنفاق على طريق U5 بين ميدان ألكسندر وفرانكفورتر تور لأكثر من ساعة - وهو أمر مؤسف، حيث أن العديد من سكان شرق برلين يستخدمون الآن طريق U5 كبديل لقطار S-Bahn إلى المدينة. وسط المدينة.

وانتهت العملية الطبية الطارئة أخيرًا حوالي الساعة التاسعة صباحًا. هذا يعني أن U5 يتمتع بالسفر المجاني مرة أخرى.

و قالت نقابة سائقي القطارات الألمانية جي دي إن الإضراب عن العمل في سياق محادثات الأجور مع شركة تشغيل السكك الحديدية دويتشه بان .

وقال مارتن سيلر، مدير الموارد البشرية في دويتشه بان، إن "هذا الإضراب غير ضروري على الإطلاق"، مشيرا إلى أن هناك مفاوضات بشأن الجدول الزمني يومي الخميس والجمعة المتفق عليهما بين الجانبين.