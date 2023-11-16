رئيس وزراء فلسطين يُطالب وزير خارجية اليونان بالضغط لوقف العدوان على غزة

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طالب رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، اليوم /الخميس/، وزير الخارجية اليونانى جيورجوس جيرابيتريسيس بالضغط لوقف عدوان الاحتلال على قطاع غزة والضفة الغربية، ووصول المساعدات الإغاثية والطبية لكافة أنحاء القطاع، وإعادة إمدادات المياه والكهرباء والوقود.

وقال اشتية -خلال الاجتماع مع وزير الخارجية اليونانى فى مكتبه برام الله- إن أى إغاثة تحتاج إلى وقف العدوان، مشيرا إلى ضرورة الضغط على إسرائيل من أجل فتح جميع المعابر المؤدية لقطاع غزة من أجل إدخال المساعدات الإغاثية وعدم حصرها بمعبر رفح.



وعبر اشتية عن الرفض لكافة محاولات اقتطاع إسرائيل لأى أجزاء من قطاع غزة أو احتلاله، ومحاولات فصله عن الضفة الغربية لأنه جزء لا يتجزأ من مشروع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.



وقال اشتية: "إلى جانب عدوان الاحتلال على قطاع غزة، تشن إسرائيل حربًا ممنهجة على الضفة الغربية من خلال الاقتحامات للمسجد الأقصى والأماكن المقدسة، وتصعيد الاستيطان ومصادرة الأراضي، وعمليات القتل اليومى والاعتقال وتسليح المستعمرين، ووضع الحواجز لإعاقة حركة البضائع والأفراد".



كما طالب اشتية بالضغط على إسرائيل للإفراج عن كافة الأموال الفلسطينية المحتجزة لديها والتى هى حق للفلسطينيين، ووقف كافة الاقتطاعات غير القانونية من أموال المقاصة.



وشدد اشتية على أهمية العمل من أجل خلق مسار وأفق سياسى يرتكز على القرارات الأممية والشرعية الدولية لإنهاء الاحتلال، وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 عاصمتها القدس.