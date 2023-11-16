رئيس نقابة البناء: قطاع التشييد مُطالب بتنفيذ مشروعات كثيرة خارج مصر

كتب عبد الحليم سالم

أشاد عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير ، بجهود الشركات التابعة في إنجاز مشروعات حياة كريمة، والعديد من المشروعات القومية، بما يعنى توفير الخدمات للمواطنين و الارتقاء بمستوى الخدمات في كافة ربوع مصر خلال الفترة الحالية والفترة المقبلة.

‏أضاف عبد المنعم الجمل لليوم السابع، انه بجانب هذا النشاط المحلي الشركات من المهم التوسع فى تنفيذ مشروعات في الخارج ،وإعمار العديد من الدول في المنطقة المحيطة بنا ،ولا سيما أنه مصر لها دور كبير عبر السنوات الماضية وعبر التاريخ الطويل فى إعمار الدول المجاورة وفي تنفيذ العديد من المشروعات .

وبجانب تنفيذ لك المشروعات، هناك أمر هام للغاية بحسب الجمل، وهو توفير العملة الصعبة بما يسهم في زيادة موارد الشركات، وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني خلال الفترة الحالية والفترة المقبلة وهذا الأمر يحتاج إلى الاطلاع بصفة مستمرة على المناقصات والمزايدات العالمية، بهدف الدخول فيها والمنافسة مع مختلف الشركات العالمية، سواء بطريقة منفردة أو من خلال تحالف شركات مصرية، أو من خلال تحالفات لشركات مصرية وعربية .

‏وأكد عبد المنعم الجمل، أن الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرة للإرتقاء بقطاع التشييد والتعمير من خلال بناء المدن الجديدة ،وتنفيذ مشروعات كبيرة على مستوى الطرق والكبارى والسكك الحديدية والنقل وغيرها من المشروعات، التى تمثل إضافة قوية للاقتصاد المصرى، ووسيلة لجذب الاستثمار الأجنبي خلال الفترة المقبلة.