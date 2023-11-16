وأضاف ريابكوف - وفقا لقناة (روسيا اليوم) - "ستكون هناك اتصالات بشكل أو بآخر بين الوفدين الروسي والأمريكي خلال قمة (آبيك).. وهذا جزء طبيعي من العمل، وليس هناك شيء هنا يختلف عن الممارسة خلال الفعاليات الأخرى المماثلة".

ونوه نائب وزير الخارجية الروسي بأن موسكو تلاحظ محاولات من جانب الرئاسة الأمريكية خلال "آبيك" لإشباع جدول الأعمال ومحتوى الوثائق، بما في ذلك الوثيقة الختامية للقمة، بمواضيع وفقرات غير مقبولة لا علاقة لها عموما بموضوع عمل "آبيك".

وتابع قائلا "نحن نتصدى لمثل هذه المحاولات، وسنواصل القيام بذلك لاحقا.. في نهاية المطاف، المصالح الروسية التي نسعى إليها في كل المواقع هي التي تجعل هذا التوجه بلا بديل.. ووفدنا، برئاسة نائب رئيس الوزراء، ينقل دون تردد، كما أفهم، توجهاتنا بهذه الروح إلى الرئاسة وجميع المشاركين الآخرين في هذا الحدث".