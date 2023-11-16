حبس لصوص أبواب المقابر الحديدية فى الدرب الأحمر 4 أيام على ذمة التحقيقات

كتب سليم على

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، حبس شخصين ، 4 أيام على ذمة التحقيقات ، لاتهامهما بسرقة الأبواب الحديدية فى منطقة الدرب الأحمر، وطالبت النيابة بالتحقق من الصحيفة الجنائية للمتهمين، واستدعاء المجنى عليهم لمواجهتهم بالمتهمين لاستكمال التحقيقات.

واعترف المتهمان بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الأبواب الحديدية الخاصة بأحواش المقابر بأسلوب الخلع، وأكدوا ارتكابهما 6 وقائع سرقة سابقة بنفس الأسلوب ، وبتضيق الخناق عليهم اعترفا بمكان الأبواب المستولى عليها بمخزن كائن بمحل سكن أحدهما.

عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.