اليوم السابع
Ads
الخميس، 16 نوفمبر 2023 04:28 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

جيش بلا نخوة.. الاحتلال يعتقل المسنة والدة الشهيد عبد القادر القواسمى.. فيديو

الخميس، 16 نوفمبر 2023 03:57 م
جيش بلا نخوة.. الاحتلال يعتقل المسنة والدة الشهيد عبد القادر القواسمى.. فيديو الاحتلال الإسرائيلى - أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال مدينة الخليل، وداهمت ثلاثة منازل، واعتقلت 3 سيدات، بحجة علاقتهم بمنفذي عملية النفق والتي وقعت قبل ظهر اليوم.

 

وبحسب وكالة زاد الأردن، داهمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال، منزل عائلة الشهيد عبد القادر القواسمي وقامت باعتقال والدة الشهيد عبد القادر القواسمي وزوجته وابنه، ويعتقد بأن ابنهم نصر الله عبد العفو القواسمة هو أحد منفذي العملية.

 

 

كما اعتقلت قوات الاحتلال خلال ذلك، زوجة الشهيد عبد الله القواسمة ونجليها صلاح وأيمن والشيخ شفيق القواسمة، ويعتقد ان ابنها عبد القادر عبد الله القواسمة هو ايضاً من شارك في عملية النفق.

 

 







اسرائيل

غزة

الاحتلال الاسرائيلى

الشهيد عبد القادر القواسمي




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة