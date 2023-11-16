"جل المنادى".. اليوم ذكرى رحيل رائد المدائح الشيخ نصر الدين طوبار

كتب لؤى على

تمر اليوم الخميس 16 نوفمبر، ذكرى رحيل رائد المدائح النبوية وشيخ المبتهلين الشيخ نصر الدين طوبار، والذى كان قارئا للقرآن الكريم ومنشدًا للتواشيح بمسجد الخازنداره بحى شبرا فى محافظة القاهرة.

"اليوم السابع" يوضح في السطور التالية 10 معلومات عن الشيخ نصر الدين طوبار:

1- ولد الشيخ نصر الدين طوبار في 7 يونيو عام 1920 .

2- حفظ القرآن الكريم وذاع صيته في مدن وقرى محافظة الدقهلية ونصحه أصدقاؤه أن يتقدم لاختبارات الإذاعة.

3- تتلمذ نصر الدين طوبار على يد مشايخ كبار أمثال مصطفي إسماعيل وعلي محمود.

4- اختير مشرفًا وقائدًا لفرقة الإنشاد الديني التابعة لأكاديمية الفنون بمصر في عام 1980.

5- شارك في احتفالية مصر بعيد الفن والثقافة.

6- أنشد في قاعة ألبرت هول بلندن في حفل المؤتمر الإسلامي العالمي.

7- سافر إلى العديد من دول العالم بدعوات رسمية وغير رسمية.

8- تم تعيينه قارئا للقرآن الكريم ومنشدًا للتواشيح بمسجد الخازنداره بشبرا.

9- قدم الشيخ نصر الدين طوبار ما يقرب من 200 ابتهال، من بينها "يا مالك الملك"، "مجيب السائلين"، "جل المنادي"، "بك استجير"

10- توفى الشيخ نصر الدين طوبار في مثل هذا اليوم 16 نوفمبر عام 1986 عن عمر يناهز 66 عامًا.