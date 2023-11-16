جامعة برج العرب التكنولوجية توقع بروتوكول تعاون مع جامعة العقبة الأردنية

محمد صبحى

وقعت جامعة برج العرب التكنولوجية بروتوكول تعاون مُشترك مع جامعة العقبة للتكنولوجيا بالمملكة الأردنية الهاشمية؛ بهدف إعداد برامج دراسية مشتركة بين الجامعتين في مجالات تكنولوجيا العلوم الصحية لإعداد خريجين قادرين على تلبية مُتطلبات سوق العمل العربي، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتنفيذًا لتحقيق مبادئ وأهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وقع بروتوكول التعاون، الدكتور محمد مرسي الجوهري، رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية، ود. محمد حسن الوشاح، رئيس جامعة العقبة للتكنولوجيا بالمملكة الأردنية الهاشمية.

ويهدف البرتوكول إلى تنفيذ استراتيجية الجامعة لتدويل البرامج الحالية وعمل برامج مُزدوجة بين الجانبين لتأهيل الطلاب عمليًا وفنيًا لسوق العمل العربي، وكذلك تبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس في مجالات تكنولوجيا العلوم الصحية، بالإضافة إلى المشروعات البحثية المشتركة بين الطرفين.

وأشار الجوهري إلى أن مجالات التعاون ستشمل المشاركة بين الطرفين في مختلف التخصصات المتوفرة لدى الجامعتين، كما يمكن للطرفين إضافة تخصصات وبرامج مشتركة بما يُحقق الاستفادة الكافية للارتقاء بنظام التعليم بالجامعتين إلى مستوى عالمي؛ لتأهيل الطلاب للعمل المهني وتنمية مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل، وإعداد خريجين مُتخصصين مُزودين بالمعارف والمهارات، إلى جانب التطوير المهني والعلمي لعضو هيئة التدريس من كلا الجامعتين وتزويده بالجديد من المعرفة لمواكبة التطور.

وأوضح الجوهري أن مجالات التعاون تشمل أيضًا الدعم التربوي وتبادل الخبرات والمعلومات حول المناهج الدراسية ومنهجية التدريس والتقنيات المُطبقة على العملية التعليمية بحسب التخصصات المتوفرة في كلا الجامعتين، لاسيما تبادل الخبرات التقنية في تجهيز المؤسسات والمشاركة في وضع البرامج الدراسية والإشراف على عملية التدريس ومتابعة العملية التعليمية، بالإضافة إلى تنظيم وعقد المؤتمرات المحلية والدولية والمشاركة الاجتماعية، وتنظيم ورش عمل بالتنسيق مع الطرفين.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد حسن الوشاح، رئيس جامعة العقبة للتكنولوجيا حرص الجامعة على التعاون المُشترك والاستفادة من الطاقات البشرية، والتجارب البحثية والعملية لدى الجانبين، بالإضافة إلى عمل اتفاقيات في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار وعمل استراتيجيات لإدخال أساليب مُبتكرة في التعليم لمواكبة المُستجدات العالمية في طرق وأساليب التدريس الحديثة.

وأوضح الدكتور أسامة رستم ماضي، رئيس هيئة مديري شركة العقبة للتعليم، أن توقيع البرتوكول جاء في إطار أهمية الدور البحثي والأكاديمي والخدمي للجامعتين وكذلك توطين التعليم التكنولوجي، معربًا عن اهتمام الجامعة بإنشاء درجات علمية مزدوجة وكذلك التبادل العلمي والبحثي بين أعضاء هيئه التدريس من الجانبين.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة رانيا الشرقاوي، عميدة كلية تكنولوجيا العلوم الصحية بجامعة برج العرب التكنولوجية، أنه تم توقيع البروتوكول بين جامعة برج العرب التكنولوجية متمثلة في كلية تكنولوجيا العلوم الصحية وجامعة العقبة للتكنولوجيا، بهدف إنشاء درجة علمية لتأهيل الخريجين للعمل في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

شهد فعاليات توقيع البروتوكول، الدكتور أحمد الصباغ مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتعليم الفني والتكنولوجي، "أونلاين"، ود. عبير قاسم نائب رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية لشؤن التعليم والطلاب، ود. إبراهيم الفحام عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، ود. أمين كمال عمار وكيل كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، ود. رشا علي يقوت وكيل كلية تكنولوجيا العلوم الصحية، ود. إيمان حسن السيد مدرس بكلية تكنولوجيا العلوم الصحية ونائب رئيس لجنة التدويل، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والاداريين بالجامعة.