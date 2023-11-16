الرئيسية أخبار عربية تحليق مكثف لطيران الاستطلاع الإسرائيلي فى سماء مدينة جنين الخميس، 16 نوفمبر 2023 11:36 م العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة - أرشيفية رامى محيى الدين مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها، أن هناك تحليق مكثف لطيران الاستطلاع الإسرائيلي في سماء مدينة جنين. طيران الاستطلاع الإسرائيلي مدينة جنين جنين مخيم جنين مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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