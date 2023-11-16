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المرشح الرئاسى حازم عمر: سأبنى اقتصادا قويا لا يتأثر بالصدمات فى 3 سنوات فقط

الخميس، 16 نوفمبر 2023 11:00 م
المرشح الرئاسى حازم عمر: سأبنى اقتصادا قويا لا يتأثر بالصدمات فى 3 سنوات فقط المهندس حازم عمر المرشح لرئاسة الجمهورية
إبراهيم حسان

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كشف المهندس حازم عمر، المرشح لرئاسة الجمهورية، عن ملامح برنامجه الانتخابي، قائلا: "أستطيع تسليم اقتصاد مصري قوي وغير هش في 3 سنوات، وسأحرص على زيادة الإنتاج الصناعي والزراعي والاستخراجي".
 
أضاف حازم عمر، في لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري، لبرنامج "مساء dmc" عبر قناة dmc، أن أزمة الدولار في مصر جزء من المشكلة وليس كل المشكلة، وتابع: "سأحرص على زيادة الإنتاج في مصر ورفع كفاءة الموارد، ونحن نستهدف رفع الضرائب على السلع الترفيهية لأنها ليست من الاحتياجات اليومية للشعب المصري".
 
وأشار المهندس حازم عمر، إلى أن برنامجه الانتخابي يتضمن إعادة هيكلة الأعباء الضريبية داخل الدولة المصرية، مؤكدًا: "سنحرص أيضا على تخفيض الفقد والهادر في كافة قطاعات وشرايين الاقتصاد المصري، وأنا أوعد بأن أسلم مصر اقتصادا راسخا لا يتأثر بالصدمات أو الحروب في ثلاث سنوات فقط".






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